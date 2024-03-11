"Це мене Бог покарав": на Одещині молоді хулігани розгромили кладовище та поплатилися (відео)

11 пам’ятників не підлягають ремонту

У селі Августівка Біляївського району Одеської області група молодих людей (серед них є і неповнолітні) розгромила цвинтар — розбили пам’ятники, вирвали лавки та квіти. Коли хулігани поверталися додому, вони врізалися у стовп.

Про це повідомляє Telegram-канал "Х**ва Одеса". Паблік публікує розповідь одного з постраждалих.

Він пише, що протягом 9-10 березня п’ятеро молодих мешканців Протопопопівки на цвинтарі завдали збитків на мільйон гривень — 11 пам’ятників не ремонтують. Він додав, що дорогою додому хулігани врізалися в стовп і один із них кричав "Це мене Бог покарав". Усі хлопці живі, дехто в лікарні, а дехто в поліції.

У пабліку опубліковано відео кладовища, яке постраждало від дій хуліганів. Також публікуються кадри аварії. Зазначається, що "школотрони вкрали у баті жигуль".

Увага! На відео є ненормативна лексика

Як повідомляв "Телеграф", у Харківській області у Краснограді посеред дня троє хлопців у парку напали на 62-річного чоловіка. Він повертався додому із місцевого ринку, де заробляв ремонтом велосипедів. Троє підлітків 15-ти та 16-ти років збили жертву з ніг і накинулися всі втрьох. Били жорстоко, а все, що відбувалося, знімали на відео. Потім переконалися, що чоловік помер і зникли.