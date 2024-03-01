"Мобилизация не прекращалась": у Зеленского объяснили, зачем вообще нужен новый закон

Мобилизация будет продолжаться, а государство будет и дальше искать стимулы

Мобилизация в Украине продолжается и сегодня, а потребность в новом законе возникает из-за неадаптированности предыдущего к длительной войне. Ведь необходимо пересмотреть многие вопросы, которые должны быть учтены в стране, где длительная война.

Государство должно искать способы, как стимулировали население к защите государства. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии The Telegraph.

"Мобилизация и сегодня идет в Украине. Она продолжается. Сегодня есть соответствующий закон, но он не учитывает долгосрочность этой войны. И поэтому новый закон должен учесть вопросы ротации, демобилизации (потому что длительные сроки боевых действий), вопросы доукомплектации, тренировки, иного подхода к выделению социальных групп, которые должны быть мобилизованы, не будут мобилизованы, что такое бронирование и так далее", — сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что этот закон должен шире взглянуть на проблемы, которые возникают в долгой войне. Что касается мобилизации, то, по мнению советника руководителя ОП, ни одна страна не будет относиться с большой симпатией к призыву во время войны.

"Это же очевидно. Это тяжелый процесс. Люди в 21 веке вообще хотят жить иначе они хотят вкладывать в свои карьеры, в свои семьи, в путешествия по миру, во что бы то ни стало", — сказал он.

Подоляк добавил, что Украина имеет совсем другие ценности и цена жизни здесь тоже совсем другая.

"Несмотря на это, мобилизация продолжается. Мобилизация будет проходить. Государство будет искать стимулы: и финансовые, и материальные стимулы. И морально, скажем так, работать с общественным мнением, объясняя, что варианта, кроме защиты страны, не существует", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что новому законопроекту о мобилизации есть некоторые проблемные места. В этом процессе необходимо навести порядок, чтобы все нормы в нем соответствовали Конституции. Если говорить о том, что мобилизация будет принудительной, необходимо четко следить направлениям — какие нормы можно пропустить, а какие нельзя в этом законе.