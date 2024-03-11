Есть деньги — можешь не воевать? Бронирование от мобилизации хотят привязать к уровню зарплаты

К законопроекту подано более 4 тысяч правок

В Украине продолжается работа над законопроектом об усилении мобилизации. В Кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает народный депутат Алексей Гончаренко. Он перечислил категории, которые могут получить право на бронь.

По его информации, предлагается забронировать всех чиновников категории А (высший корпус госслужбы), а также работников предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ. Также возможность бронирования хотят предоставить всем сотрудникам полиции.

Из бизнеса хотят полностью забронировать работников топливно-энергетического комплекса. Вторая категория — операторы связи.

Также, по данным Гончаренко, получат возможность для бронирования:

1. те, кто получает зарплату от 35 000 грн.

2. те, кто уплачивает НДФЛ ≥ 6,3 тыс. грн, и ЕСВ ≥ 7,7 тыс. грн.

3. айтишники, а именно резиденты Дія сити (правовое и налоговое пространство для IT-компаний в Украине), при уплате НДФЛ ≥ 6,3 тыс. грн.

"Подобное по содержанию решение уже выносилось на обсуждение по ОП месяц назад. Но тогда его завернули именно из-за критики нормы о зарплате от 35 000 грн. В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом. По этой логике: чиновники и богачи не должны рисковать жизнью", — комментирует Гончаренко.

Как сообщал "Телеграф", глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия прокомментировал правку о мобилизации людей с инвалидностью. Он также отметил, что рассмотрение поправок к законопроекту, которых более 4 тысяч, начнется уже на следующей неделе.