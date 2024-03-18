"Несчастный случай": Путин впервые прокомментировал смерть Навального

Российский диктатор признал, что Навального планировали обменять

Российский диктатор Владимир Путин 17 марта впервые прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального, умершего почти месяц назад. Диктатор посмеялся над его смертью, заявив публично, что это, мол, был "несчастный случай", а вообще-то Навального якобы хотели обменивать.

Об этом он сказал во время выступления вечером в своем избирательном штабе. Путин цинично заявил, что это "печальное событие", и не упустил возможности в очередной раз вспомнить про США.

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно", — сказал он.

Также диктатор подтвердил информацию, которую распространяли западные СМИ, что террористический режим планировал обменять Навального на российских шпионов и террористов, находящихся в западных тюрьмах. Вроде бы такая идея возникла за несколько дней до смерти оппозиционера.

"За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, не сотрудники администрации, что есть идея обменять господина Навального на людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал: я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии, я сказал: мы поменяем, но чтобы он не возвращался. Пускай там сидит. Но это случается, ничего с этим не поделать, такова жизнь", – заявил он.

Напомним, что 16 февраля сообщили о смерти Алексея Навального в колонии. Власти РФ заявили, что оппозиционер погиб от тромба. Впоследствии в сети появилась информация, что незадолго до смерти Навального его должны были обменять.

Ранее "Телеграф" писал, что известный расследователь рассказал, от чего мог умереть Навальный.