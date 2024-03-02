Питание армии под угрозой из-за новых условий "Госоператора тыла", — правозащитник

Закупку услуг питания для военных нужно сейчас вернуть Минобороны

"Государственный оператор тыла" заложил в тендеры на питание ВСУ новые условия. Новые условия диаметрально противоположны предыдущим, но хуже для поставщиков пищи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитника и волонтера Александра Аронца.

Ранее, напоминает он, "у участников требовали наличие 25 складов в одной области и кассовые аппараты". Ритейлеры при этом не несли ответственности, а государство кредитовало поставщиков на миллиарды.

После решения суда все это упразднено. И новые условия диаметрально противоположны предыдущим, но еще хуже для поставщиков пищи.

"Если для ритейлеров была предоплата и отсутствие штрафов, то сейчас отсрочка и штраф свыше 50% стоимости товара за день просрочки. То есть ехала машина, сломалась. На тебе штраф в 50%. Кроме этого штрафа — куча других. Например, за отсутствие регистрации поставщиком налоговой накладной — штраф, размер которого равен размеру утраченного заказчиком налогового кредита (…). Если проверка ДОТ не смогла попасть на склад — штраф 1% от суммы контракта. Учитывая объемы контрактов, это около миллиона гривен и больше", — пишет он.

По мнению правозащитника, закупку услуг питания для военных нужно сейчас вернуть Минобороны. Министр обороны отвечает за обеспечение ВСУ.

Аронец также напоминает, что результаты аукционов, проведенных главой ДОТ Арсеном Жумаделовым, были отменены 22 февраля, но история повторяется.

"Очевидно, что новые торги также будут обжалованы в судах и питание армии окажется под угрозой", — пишет правозащитник.