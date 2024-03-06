После резонанса снова к работе? Новые подробности скандального дела об избиении в Тернопольском ТЦК

Прокуратура прокомментировала дело

Двое фигурантов после избиения в стенах военкомата в Тернополе вернулись к исполнению служебных обязанностей. Пока они служат во роте охраны РТЦК.

Об этом сообщает сайт "20 минут" со ссылкой на собственные источники.

"Получили информацию от собственных источников, что фигуранты уголовного дела по избиению в стенах Тернопольского ТЦК уже снова на работе. Читатели уверяли, что, по крайней мере, один из них работает в Чортковском РТЦК и СП", — говорится в сообщении.

5 марта 2024 журналисты поинтересовались у прокуратуры, на каком этапе дело и где сейчас фигуранты. И дальше находятся под домашним арестом в ночное время.

"Дело об обоих фигурантах находится на рассмотрении суда, — сообщила "20 минут" 5 марта Юлия Шевченко. — На этапе досудебного расследования для них избирались меры пресечения и принимались меры обеспечения уголовного производства — отстранение от должностей. На этой стадии нет необходимости для продолжения этих" мер. Сейчас они (двое фигурантов дела) служат во роте охраны Тернопольского РТЦК",- ответили в прокуратуре.

Напомним, что в одном военкомате в октябре жестоко избили мужчин. В преступлении также подозревают работников ТЦК. Тогда на фоне этого на официальной странице Тернопольского ТЦК и СП появилось сообщение. Судя по его содержанию, там подтверждают факт избиения своими сотрудниками.

Ранее Телеграф писал, что в Тернополе умер мужчина после пребывания в ТЦК. Люди выходили на протест в городской совет.