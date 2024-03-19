"Мусор и рвота": Украина очень жестко отреагировала на фильм австралийского журналиста о войне

В фильме оккупанты транслировали свою позицию и свое видение войны

В понедельник, 18 марта, австралийский национальный канал ABC показал документальный фильм "Война в Украине: другая сторона" в рамках программы Four Korners. Его тут же подвергли резкой критике, поскольку там была показана война со слов оккупантов.

В посольстве Украины в Австралии прокомментировали этот "шедевр" и заявили, что фильм траслирует ложь. Также его назвали "журналистским эквивалентом чаши рвоты".

"Лента транслирует откровенную ложь, расистские утверждения и пропагандистские нарративы, выходящие из Кремля. Австралийской радиовещательной корпорации должно быть стыдно, что она выпустила в эфир такой мусор", – говорится в заявлении.

Автором картины "Война в Украине: другая сторона" является журналист Шон Ланган, который в фильме пожимает руки, обнимается и улыбается оккупантам. Федерация украинских организаций Австралии заявила, что фильм дал российским солдатам площадку для оправдания жестокого вторжения. В то же время зрители видят добродушное отношение журналиста к захватчикам.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко написал в своих соцсетях следующее:

"Вышедшая вчера вечером на канале Four Korners программа "Война в Украине: Другая сторона" была журналистским эквивалентом миски с рвотой. Он беспрекословно повторял и транслировал бесчисленное количество откровенной лжи, исторических искажений, расистских утверждений и пропагандистских нарративов, исходящих из Кремля. Таким образом, это полностью отвечало интересам российского диктатора Путина.

Он также преуменьшил и очернил смерть тысяч невинных украинских мужчин, женщин и детей, убитых российскими солдатами в ходе незаконного и жестокого вторжения, решительно осужденного Австралией и большинством стран в резолюции ООН в марте 2022 года", — говорится в сообщении.

Мирошниченко требует встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсоном, "чтобы понять, какой процесс привел к выходу в эфир этого пропутинского и пропагандистского материала национальной телекомпанией Австралии".

Что ответил АВС

Телеканал утверждает, что этот "сложный" фильм предлагает аудитории редкий взгляд на жизнь российских солдат и является важным вкладом в репортаже о войне. Об этом пишет The Guardian. Также АВС заявляет, что это была всего одна из серий программ о войне в Украине, которые транслируют на Four Corners.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в рамках украинского фестиваля документального кино Cinema for Victory была премьера художественного фильм "Буча". Почему этот фильм вызвал скандал в Украине.