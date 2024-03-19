"Сміття та блювота": Україна дуже жорстко відреагувала на фільм австралійського журналіста про війну

У фільмі окупанти транслювали свою позицію та своє бачення війни

У понеділок, 18 березня, австралійський національний канал ABC показав документальний фільм "Війна в Україні: інша сторона" у рамках програми Four Korners. Його тут же різко критикували, оскільки там була показана війна зі слів окупантів.

У посольстві України в Австралії прокоментували цей "шедевр" та заявили, що фільм трасує брехню. Також його назвали "журналістським еквівалентом чаші блювоти".

"Стрічка транслює відверту брехню, расистські твердження та пропагандистські наративи, що виходять з Кремля. Австралійській радіомовній корпорації має бути соромно, що вона випустила в ефір таке сміття", — йдеться у заяві.

Автором картини "Війна в Україні: інша сторона" є журналіст Шон Ланган, який у фільмі тисне руки, обіймається та посміхається окупантам. Федерація українських організацій Австралії заявила, що фільм дав російським солдатам майданчик для виправдання жорстокого вторгнення. Водночас глядачі вбачають добродушне ставлення журналіста до загарбників.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко написав у своїх соцмережах таке:

"Програма "Війна в Україні: Інша сторона", що вийшла вчора ввечері на каналі Four Korners, була журналістським еквівалентом чаши з блювотою. Він беззаперечно повторював і транслював незліченну кількість відвертої брехні, історичних спотворень, расистських тверджень і пропагандистських наративів. Це повністю відповідало інтересам російського диктатора Путіна.

Він також применшив і очорнив смерть тисяч невинних українських чоловіків, жінок та дітей, убитих російськими солдатами під час незаконного та жорстокого вторгнення, рішуче засудженого Австралією та більшістю країн у резолюції ООН у березні 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Мірошниченко вимагає зустрічі з керуючим директором ABC Девідом Андерсоном, "щоб зрозуміти, який процес призвів до виходу в ефір цього пропутінського та пропагандистського матеріалу національною телекомпанією Австралії".

Що відповів АВС

Телеканал стверджує, що цей "складний" фільм пропонує аудиторії рідкісний погляд на життя російських солдатів і є важливим внеском у репортажі про війну. Про це пише The Guardian. Також АВС заявляє, що це була лише одна із серій програм про війну в Україні, які транслюються на Four Corners.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в рамках українського фестивалю документального кіно Cinema for Victory була прем’єра художнього фільму "Буча". Чому цей фільм спричинив скандал в Україні.