Запад должен быть готов к этому моменту

Западу нужно уже сейчас готовиться к полной деколонизации России. Она состоится в ближайшее время.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет "Украинская правда". По его словам, Россия находится "в крайней стадии".

"Она начинает процесс абсолютной деколонизации. Это будет происходить ускоренными темпами. Именно к этому нужно готовиться к Западу", — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов отметил, что в один момент "могут происходить очень интересные события, которые будут точно на пользу нам". В то же время он подчеркнул, что Запад должен быть готов к тому моменту, что Россия будет деколонизирована в ближайшее время.

По мнению секретаря СНБО, хотя некоторые страны и не желают такой деколонизации, это неотвратимый процесс. Он подчеркнул, что это произойдет вне зависимости от того, "нарисует ли" Путин себе победу на так называемых "выборах".

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал идею российского диктатора Владимира Путина создать в Украине "санитарную зону". По его мнению, украинское войско может создать "санитарную зону" на территории России.