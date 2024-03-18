Путину развязали руки по войне в Украине? Как западные СМИ реагируют на результаты российских "выборов"

Результаты выборов заставляют Путина верить, что война против Украины имеет полную поддержку русского народа.

В воскресенье, 17 марта, в России подвели итоги президентских "выборов". Без всяких неожиданностей Путин одержал победу с рекордной явкой избирателей и якобы 87% полученных голосов.

Срежиссированное представление о "честном и прозрачном волеизъявлении" решительно осуждают на Западе. "Телеграф" проанализировал, что о российских "выборах" написали за границей.

Каким будет Путин 5.0

Британский журналист BBC News Стивен Розенберг считает, что пятый срок Путина, скорее всего, будет таким же, как и предыдущий.

"Не ждите "момента абракадабры", когда по волшебству ястреб внезапно превращается в голубя. Есть вероятность, что президент Путин продолжит свой путь конфликта за границей и репрессий дома… Забегая наперед, это, вероятно, означает продолжение войны в Украине — и противостояние с Западом — плюс идеологическая кампания на внутреннем фронте, поскольку Путин продолжает свою трансформацию России во все более милитаристское общество", — пишет Розенберг.

Показатель 87% поддержки позволяет Кремлю утверждать, что вся нация объединилась вокруг Путина. "Теперь он может говорить, что имеет народный мандат на войну в Украине и направление, в котором он ведет Россию", — считает журналист.

Эта победа, вероятно, позволит Путину чувствовать себя еще более уверенным в своих намерениях: "Когда ты президент и тебе говорят, что ты одержал еще одну убедительную победу, это может заставить тебя чувствовать себя еще более могущественным, даже непобедимым. В новостях о победе Путина в воскресенье вечером эта уверенность ярко сверкала".

"Цементирование" контроля

Как пишет The New York Times, Кремль рассматривает эти выборы как ритуал, имеющий решающее значение для того, чтобы Путин презентовал себя действительно популярным лидером. При этом "выборы" 15-17 марта называют "наименее прозрачными в новейшей истории России".

"Господин Путин намерен использовать свой новый шестилетний срок для дальнейшего "цементирования" контроля над российской политикой и продолжения войны в Украине. Если он доживет до конца срока, то станет российским лидером с самым длинным сроком правления со времен Екатерины Великой в 1700-х годах", — говорится в материале.

Хотя о настоящих цифрах поддержки Путина судить сложно, The New York Times цитирует нескольких случайно выбранных избирателей, добровольно отдавших голос за диктатора. Отдельные материалы посвящены и тем, кто пришел на избирательные участки в полдень 17 марта в рамках акции протеста "Полдень против Путина", инициированной оппозиционером Алексеем Навальным незадолго до его смерти.

"Хотя трудно судить, сколько избирателей выбрали это время, чтобы выразить свое недовольство, на одном избирательном участке вблизи знаменитой Третьяковской галереи Москвы было относительно тихо, прежде чем в полдень внезапно выстроилась длинная очередь", — описывает издание. Особенно длинными очереди были на избирательных участках за границей.

"Но не было никаких признаков того, что протест сдержит Путина, управляющего Россией с 1999 года", — подчеркивается в материале NYT.

Пустить войска в "мясорубку"

В материале американского телеканала CNN также отмечается, что громкая победа в первом туре придает президенту РФ новую "печать" легитимности и посылает четкий месседж: война против Украины имеет полную поддержку российского народа.

Во время пресс-конференции по результатам "выборов", Путин туманно намекнул россиянам, что "перед нами стоит много задач".

"Если президентские выборы на самом деле референдум относительно войны России, развязывают ли они Путину руки, чтобы продолжать действовать в Украине так, как он считает нужным?" — задают риторический вопрос журналисты.

Медиа утверждает, что теперь кремлевский диктатор имеет определенное пространство для маневра — особенно на фоне задержки с передачей западной помощи Украине.

"Постепенный прогресс России на востоке Украины обернулся ужасающей ценой человеческих жизней. Есть предположение, что Путину и его генералам предстоит начать новый раунд послевыборной мобилизации, чтобы пустить войска в "мясорубку"".

Вероятно, одновременно в России будут продолжаться репрессии против оппозиции — по крайней мере, того, что от нее осталось.

"Предугадать курс действий Путина после выборов — сложное дело. Российский лидер краткосрочно защитил свою экономику от санкций; его заводы по производству боеприпасов превышают производство США и их европейских союзников, и политический ландшафт очищен от любой конкуренции.

Но война всегда непредсказуема. И какими бы ни были попытки Путина перевернуть ситуацию в свою пользу, долгосрочные проблемы России — демографический спад, цена войны и санкций, а также присущая хрупкость единоличного правления – вряд ли исчезнут до того, как Путин будет баллотироваться на шестой срок», — подчеркивают в редакции CNN.

Убедить элиты не получится

Издание Politico, ссылаясь на экспертов, указывает на наиболее вопиющее нарушение во время этого "волеизъявления" — голосования "мертвых душ". Особенно это касается голосов людей с оккупированных территорий Украины, где, по словам избирательных органов РФ, было около 4,6 млн потенциальных избирателей. Эта цифра соответствует старой украинской статистике мирного времени, но никак не нынешним реалиям. Дополнительно десятки миллионов чиновников и студентов разными способами заставляли показаться на избирательных участках.

"Выборы при Путине напоминают не оценку общественных настроений, а общенациональный тест на готовность государственного аппарата. И в этот раз, как и в прошлый раз, он его прошел", — указывают журналисты.

Отмечается, что от государственных компаний до библиотек, университетов и заводов начальство инструктировало своих подчиненных, как и когда голосовать, а затем убеждалось, что они выполнили задание.

"Последние три дня голосования дали Путину уверенность в том, что вертикаль власти есть и россияне будут делать то, что им скажут. Для Кремля это полезное подтверждение перед тем, что многие прогнозируют как "Смуту". После выборов 2018 года россиян ждали болезненные пенсионные реформы. Сейчас ожидается, что Путин может активизировать усилия по мобилизации", — пишет Politico.

Журналисты подтверждают: в ближайшие недели и месяцы Путин пересмотрит состав правительства, скорее всего, в пользу сторонников жесткой линии в вопросе войны.

"Основная аудитория для Кремля – элита, именно ее нужно убедить, что за последние шесть лет позиции Путина не ослабли, а укрепились", – сказал Politico Николай Петров, консультант Chatham House. Но он добавил, что обмануть их будет трудно именно потому, что они участвовали в фальсификациях и знают, насколько официальная картинка отличается от реальности.

Длительное противостояние с Западом

Редакция Bloomberg в материалы о российских "выборах" приводит слова Павла Данилина — главы московского Центра политического анализа, консультирующего Кремль. Он считает, что результаты выборов "дают Путину все шансы реализовать любые, даже самые жесткие сценарии в Украине".

Ободренный результатами, глава Кремля готовится к длительной конфронтации с Западом, утверждает издание.

"Кремль давит на такие страны как Молдова, страны Балтии и кавказского региона, во имя защиты российских меньшинств. Европейские лидеры открыто предупреждают о риске нападения России на страну-члена НАТО и опасаются, что США могут покинуть их, если Дональд Трамп вернется на пост президента в ноябре".

Путин отверг перспективы прекращения войны в интервью пропагандисту Киселеву, заявив, что не заинтересован в "паузе", которая позволила бы Украине перевооружиться. По его словам, Россия хочет получить письменные гарантии безопасности для прекращения боевых действий, а сложившаяся "реальность" должна быть основой для любых переговоров.

"За последние два года режим Путина перестроил каждый свой элемент, чтобы адаптироваться к постоянному состоянию войны", — сказал Bloomberg Андрей Колесников, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

В своих публичных высказываниях Путин дал понять, что Россия не остановится.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал заявления западных лидеров, осудивших "выборы" в РФ. Это действо было лишено каких-либо признаков открытости и демократичности.