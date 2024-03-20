В Киеве ВСК собирает заседание по вопросам метро: обсуждение о закрытии станций
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Присутствовать будут и журналисты
21 марта Временная следственная комиссия по вопросам Киева проведет заседание по Киевскому метрополитену. Будет обсуждаться вопрос закрытия станций.
Об этом сообщает информационный ресурс "Хрещатик 36 Киев".
На заседание приглашены:
- Киевский городской голова, глава КГГА Виталий Кличко
- Директор Департамента коммунальной собственности г. Киева Андрей Гудзь
- Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор
- Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности Андрей Витренко
- Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по транспорту, связи и рекламе Алексей Окопный
- И.о. начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский
- И бывший начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский
К участию в заседании также приглашены представители правоохранительных органов, общественных организаций и эксперты, которые направили соответствующие письма. Также будут иметь возможность присутствовать журналисты.
Ранее "Телеграф" писал, что с ремонтом метро в Киеве возникли новые проблемы. Процесс может пойти не по плану.