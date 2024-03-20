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В Киеве ВСК собирает заседание по вопросам метро: обсуждение о закрытии станций

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Автор
Столичное метро Новость обновлена 20 марта 2024, 12:12
Столичное метро. Фото Киевский метрополитен/Facebook

Присутствовать будут и журналисты

21 марта Временная следственная комиссия по вопросам Киева проведет заседание по Киевскому метрополитену. Будет обсуждаться вопрос закрытия станций.

Об этом сообщает информационный ресурс "Хрещатик 36 Киев".

На заседание приглашены:

  • Киевский городской голова, глава КГГА Виталий Кличко
  • Директор Департамента коммунальной собственности г. Киева Андрей Гудзь
  • Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор
  • Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности Андрей Витренко
  • Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по транспорту, связи и рекламе Алексей Окопный
  • И.о. начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский
  • И бывший начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский

К участию в заседании также приглашены представители правоохранительных органов, общественных организаций и эксперты, которые направили соответствующие письма. Также будут иметь возможность присутствовать журналисты.

Ранее "Телеграф" писал, что с ремонтом метро в Киеве возникли новые проблемы. Процесс может пойти не по плану.

Теги:
#Киев #Станции метро #Новости Киева #Новости метро