В Киеве ВСК собирает заседание по вопросам метро: обсуждение о закрытии станций

Присутствовать будут и журналисты

21 марта Временная следственная комиссия по вопросам Киева проведет заседание по Киевскому метрополитену. Будет обсуждаться вопрос закрытия станций.

Об этом сообщает информационный ресурс "Хрещатик 36 Киев".

На заседание приглашены:

Киевский городской голова, глава КГГА Виталий Кличко

Директор Департамента коммунальной собственности г. Киева Андрей Гудзь

Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор

Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности Андрей Витренко

Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по транспорту, связи и рекламе Алексей Окопный

И.о. начальника КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский

И бывший начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский

К участию в заседании также приглашены представители правоохранительных органов, общественных организаций и эксперты, которые направили соответствующие письма. Также будут иметь возможность присутствовать журналисты.

Ранее "Телеграф" писал, что с ремонтом метро в Киеве возникли новые проблемы. Процесс может пойти не по плану.