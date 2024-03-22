"Ограниченно годных" больше не будет: Рада внесла изменения в закон, что это значит

Такие люди должны будут снова пройти медкомиссию

Народные депутаты не стали ждать принятия нового законопроекта о мобилизации и исключили понятие "ограниченно годный" из закона о воинской обязанности и военной службе. Военнообязанные мужчины, которые имеют статус ограниченно годных, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) в течение 9 месяцев.

В четверг, 21 марта, нардепы поддержали во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Разъяснения нововведений дала "Судебно-юридическая газета".

Что изменится:

мужчины, которые ранее получили заключение об ограниченной годности, обязаны в течение 9 месяцев пройти повторную медкомиссию;

районные и городские военкоматы лишаются возможности брать на воинский учет граждан, ограниченно годных в военное время;

приписная комиссия не будет выносить заключение "ограниченно годный в военное время" в решении об установлении на воинский учет;

медкомиссия, которую по состоянию здоровья проходят офицеры и другие военнослужащие (мобилизованные, контрактники, резервисты), не сможет указать категорию "ограниченно годен в военное время" в своем заключении.

Понятие "ограниченной годности" будет исключено из текста закона еще в ряде случаев. Оно больше не будет являться основанием для прекращения контракта и увольнения с военной службы.

"Те люди, которые получали заключение ВВК как "ограниченно годные", отныне пройдут переосвидетельствование, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем военно-врачебная комиссия не будет выдавать такое заключение", — разъяснила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

Она добавила, что нововведение должно "облегчить жизнь десяткам тысяч людей". По словам замминистра, военные и их родные просили Минобороны и другие органы власти "урегулировать этот вопрос".

Ранее "Телеграф" публиковал полный список тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. Есть несколько категорий таких граждан.