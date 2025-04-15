Как на рейтинг Зеленского повлияли отставка Залужного и скандал с Трампом: объяснение социолога

Политическая борьба приводит к быстрому падению доверия

Перед полномасштабным российским вторжением рейтинг президента Владимира Зеленского серьезно упал, но с началом большой войны значительно подскочил. Однако при этом на него оказали влияние громкие политические события в Украине и в мире.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Больше читайте в публикации: "Если выборы пройдут сейчас, то Залужный выигрывает у Зеленского и в первом, и во втором туре — социолог Владимир Паниотто".

— К началу войны график доверия к президенту падал и был отрицательным. Минус 32% был баланс доверия и недоверия. То есть, на 32% больше не доверяли [президенту], чем доверяли. Но после начала [широкомасштабной] войны он подскочил до плюс 80%. Во время войны происходит процесс, который политологи называют сплочением вокруг флага. Люди понимают, что нужно объединяться, и они объединяются вокруг власти, прежде всего, вокруг президента. Хотя повысилось доверие и к парламенту, и к правительству, — говорит социолог.

Однако он отметил, что при этом шансы действующих лидеров на переизбрание после войны уменьшаются.

— Исторический опыт показывает, что очень успешные руководители во время войны, которые выиграли войну, были очень популярны, но в мирное время они проигрывали. В том же году произошла вторая волна [объединения]. Если брать эти 80%, то там происходило постепенное падение доверия. В первые два года войны это падение было очень незначительным, потому что у нас были успехи. После не очень удачного контрнаступления стало ясно, что война надолго. Началась политическая борьба, и доверие начало падать бо́льшими темпами. Была очень существенная точка, когда Зеленский уволил Залужного. Это сразу ему стоило 5—7% доверия буквально через неделю, — рассказывает эксперт.

Он также пояснил, что в конце 2024 года из-за деятельности президента США Дональда Трампа ситуация стала очень опасной.

— А после скандала в Овальном кабинете (который вообще должен был вызвать недовольство, что не удалось подписать соглашение и наладить отношения с нашим главным спонсором) люди были обижены отношением США к Украине. То есть, возникла вторая (не такая большая, как первая) волна сплачивания вокруг флага. И потому снова повысилось доверие к Зеленскому.

Напомним, "Телеграф" писал: по данным КМИС, после скандала с Трампом уровень доверия к Зеленскому вырос до 68%.