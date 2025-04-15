"Зрада" Зеленского и "скелеты из шкафа" Залужного. Социолог прогнозирует ход выборов президента Украины

Электоральный рейтинг будет зависеть от списка кандидатов

Во время полномасштабной войны с Россией украинское общество может резко негативно отреагировать на определенные действия Владимира Зеленского и радикально обрушить рейтинг доверия к действующему президенту. Однако это все равно не лишает его шансов на победу на очередных выборах главы государства.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Он объяснил, что именно общество будет считать "зрадой".

Больше читайте в публикации: "Если выборы пройдут сейчас, то Залужный выигрывает у Зеленского и в первом, и во втором туре — социолог Владимир Паниотто".

По его мнению, доверие к президенту в любом случае рухнет после мирного соглашения.

— Это соглашение, так или иначе, будет компромиссом, который никого не удовлетворит. И в мирное время ситуация вернется к той, которая вообще происходит с нашими президентами, — говорит эксперт.

Он пояснил, что каждый украинский глава государства начинает с баланса доверия и недоверия примерно плюс 40—45%, и заканчивают такими же цифрами, но уже со знаком "минус".

— И Зеленский двигался по тому же пути, но медленнее. Поэтому после мира и выборов, которые будут, его шансы очень снижаются, а мирное соглашение — это то, что существенно повлияет, — считает социолог.

Все зависит от того, какие еще будут кандидатуры. В отличие от доверия, которое можно мерить по одному человеку, электоральный рейтинг полностью зависит от списка кандидатов, пояснил гендиректор КМИСа.

— Вот спросите человека, вы будете голосовать за какого-нибудь кандидата? А он не знает, потому что не знает, кто еще будет. Если будут лучше, то он не проголосует за этого кандидата, а если будут еще хуже, то он проголосует за него как за меньшее зло. И у нас очень много голосований было голосованием за меньшее зло, — говорит Владимир Паниотто.

Он напомнил ситуацию до президентских выборов в 2019 году.

— Долгое время лидером была Юлия Тимошенко. У нее был рейтинг 14%. То есть, человек был лидером, имея всего 14%, потому что к другим относились еще хуже. Поэтому ситуация очень сильно будет зависеть от того, кто будет в списке, — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас в Украине самое большое доверие к военным, а затем к волонтерам.

— Поэтому если будет кто-то из популярных волонтеров или популярные люди из местных властей, то у них есть шансы. Опять же неизвестно, будет ли Залужный баллотироваться. Если бы выборы проходили прямо сейчас, из всех тех, кого проверяли наши коллеги, только Залужный имеет шансы выиграть у Зеленского. Причем сейчас, если чисто теоретически, он выигрывает и в первом, и во втором туре.

Но если начнется предвыборная кампания и реальная борьба с работой СМИ, то начнут доставать скелеты из шкафа, грязь лить, неприятные вопросы… Почему Залужный посреди войны защитился у Кивалова ? То есть у него очень хорошие шансы, но наверняка ли, что он выиграет эти выборы? Неизвестно, — подытожил Владимир Паниотто.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу ", как на рейтинг Зеленского повлияли отставка Залужного и скандал с Трампом.