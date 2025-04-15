Пасха 2025: дата празднования у католиков и традиции

Осталось несколько дней до большого религиозного праздника

Одним из самых больших праздников в году для верующих является Пасха, то есть Воскресение Христово. В этот день христиане обязательно посещают церковные литургии и проводят время в кругу семьи. Также они угощаются пасками, колбасой и сыром, которые предварительно освящают в корзинах.

"Телеграф" расскажет, какие главные традиции праздника, и когда католики празднуют Пасху в 2025 году.

Пасхальные традиции

К большому религиозному празднику верующие тщательно готовятся: красят яйца в разные цвета, выпекают и украшают паски, украшают дома и корзины, сажают цветы на могилах родных. В ночь на воскресенье или рано утром в храмах совершаются традиционные праздничные литургии. Они завершаются освящением корзин с куличами, мясными продуктами, сыром, яйцами и хреном.

Освящение пасок в храмах, фото Getty Images

После службы верующие поздравляют друг друга со словами: "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!". Тогда христиане собираются семьями и празднуют Пасху. Они едят паски, колбасу, яйца, сыр и другие, уже непостные блюда.

В некоторых областях Украины христиане идут на кладбище, чтобы разделить праздник с усопшими родственниками. Традиция называется Проводы или Гробки. В то же время на Пасху священники освящают могилы. В то время как в других регионах такой традиции придерживаются, но через неделю после Пасхи. Поминальные мероприятия продолжаются 27-29 апреля или позже.

Когда Пасха 2025 года у католиков

Православные христиане и греко-католики пользуются двумя календарями — юлианским и григорианским. Поскольку вычисление по ним происходит по-разному, потому и праздник происходит не в один день.

Однако в 2025 году исчисление даты Пасхи получилось одинаковым как у православных, так и католиков. Весеннее равноденствие в этом году пришлось на 20 марта, а первое полнолуние после него появилось 13 апреля. Следующее воскресенье после появления полнолуния и является датой Пасхи. Итак, в 2025 году католики, как и православные, будут отмечать Пасху в воскресенье, 20 апреля.

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