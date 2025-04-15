"Умереть за Украину мало": Залужный назвал два важных решения для украинцев (видео)

Война – это не только о самопожертвовании

Экс-головком Украины Валерий Залужный, занимающий в настоящее время должность посла Украины в Великобритании, заявил, что "умереть за Украину мало". Люди должны понимать, что такое настоящая война.

Как отметил Залужный в своем Telegram, война – это выбор в двух самых трудных решениях. И готовность принять его должна быть у каждого.

"Первое решение — не испугаться, не испугаться умереть. А значит, быть готовым к самопожертвованию", — говорит генерал.

По его словам, готовности умереть за Украину, за свободу может быть мало. Ведь война и служба на фронте — это не только самопожертвование, это еще и один из самых тяжелых вызовов человечности.

"Нужно еще принять второе решение. Также очень сложное и очень важное. А второе решение состоит в том, что ты должен быть готов убить. И именно готовность не только умереть, но именно готовность убивать за Украину играет большую роль", — говорит Залужный.

Он объясняет, что эти решения принимаются не благодаря воспитанию, воздействию внешних факторов. Их помогает принимать код нации, формируемый историей украинского государства, именно она полна борьбы и преданности Украине.

"И с этой историей, этой культурой наш враг тоже борется. Ну, а теперь, что же нам делать? А нам делать нужно только одно. Культуре сделать так, чтобы эта цепочка этого кода генетического не оборвалась. А она только расширилась и дальше зашивалась нашим детям, внукам и нашей нации", — резюмировал Залужный.

Ранее "Телеграф" писал, что Залужный рассказал, как в секретном немецком штабе вместе с партнерами планировали операции ВСУ