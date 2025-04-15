"Боруссия" Д - "Барселона": букмекеры вынесли приговор немцам в Лиге чемпионов

Специалисты не верят в дортмундский клуб

Во вторник, 15 апреля, в Дортмунде (Германия) определится первый полуфиналист Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — "Барселона".

По мнению букмекеров, каталонский суперклуб является безоговорочными фаворитом и во второй встрече. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты уверенны, что в следующий раунд ЛЧ выйдет именно "Барселона". Кроме тото, аналитики считают, что каталонцы, вероятно, победят в Германии. Вероятность успеха Блаугранас в гостевой встрече — 51%, а дортмундцев — всего 26%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Боруссия" Д — "Барселона":

Favbet: (победа "Боруссии" Д 3,75 — ничья 4,15 — победа "Барселоны" 1,88)

William Hill: (3,80 — 4,00 — 1,85)

Bwin: (3,70 — 4,10 — 1,83)

Матч "Боруссия" Д — "Барселона" пройдет в Дортмунде "BVB-Штадионе". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, "Барселона" заняла второе место на этапе лиги в ЛЧ, "Боруссия" Д стала 10-й, из-за чего дортмундцам пришлось играть в стыковом раунде. Там немецкий клуб одолел "Спортинг". В 1/8 ЛЧ Шмели выбили "Лилль", а Сине-гранатовые — "Бенфику".

Ранее сообщалось, что в первой игре "Барселона" разгромила "Боруссию" Д со счетом 4:0. По итогам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов победитель этого четвертьфинала в полуфинале сыграет с победителем противостояния "Баварии" и "Интера".