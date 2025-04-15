Не только писанка или крашанка. Как еще называют пасхальные яйца по-украински

Украинцы очень любят традицию расписывания яиц

Пасха 2025 наступит через считанные дни. В этом году христиане восточного и западного обрядов празднуют ее в один день — 20 апреля. Традиционно украинцы в этот день будут печь паски и красить яйца — в украинском языке для них существует несколько названий.

"Телеграф" рассказывает, как наши предки называли традиционные пасхальные крашеные яйца. Сейчас наиболее чаще всего употребляют два слова — писанки и крашанки. Крашанки - это яйца окрашенные натуральными (шелуха лука, куркума, шпинат и т.п.) или специальными красителями.

Писанка — это яйцо, которое расписывают специальными тематическими орнаментами. Традиционные писанки расписывают пчелиным воском и окрашивают в 2-4 цвета.

Кроме этих двух названий есть еще не менее четырех. Они связаны с другими способами декорирования яиц к празднику Воскресения Христова.

Как еще называют Пасхальные яйца

Крапанка – вид пасхальной писанки, на которую наносят точки воском с помощью писачка (специального инструмента). Им на яйце ставят крапинки, которые при покраске остаются незакрашенными.

Драпанка (шкрябанка или скробанка) – яйцо окрашивают в темный цвет, а затем с помощью острой металлической палочки выцарапывают на нем узор. Такая техника часто используется в странах Центральной и Восточной Европы, в частности в Польше, Словении.

Мальованка (от украинского слова малювати — рисовать) – так называют пасхальные яйца, которые расписывают красками – акварелью, гуашью. На них рисуют обычно цветочно-растительные мотивы.

Травянка – существует метод декорирования яиц трафаретным методом. Сначала на яйцо прикрепляют красивые листочки или травинки, а затем погружают в краску. На яйце остаются отпечатки растений.

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