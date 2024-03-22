Самая первая и самая большая в Украине: как строили ДнепроГЭС и как к станции приложили руку немцы

Станция имеет долгую и иногда драматическую историю

Утром в пятницу, 22 марта, россияне нанесли ракетный удар по крупнейшей в Украине гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в Запорожье. Повреждения получили гидросооружения станции и плотина.

"Телеграф" подобрал небольшую справку об этой станции. В ней вы узнаете историю ее строительства и эксплуатации.

Днепровская ГЭС стала первой гидроэлектростанцией, построенной на реке Днепр. Ее строительство началось в марте 1927 года и решало несколько проблем Приднепровья: во-первых, создавался мощный промышленно-энергетический центр, и благодаря плотине ГЭС, поднявшей уровень воды в реке Днепр на 37,8 м, образовалась возможность судоходства от Черного моря в Киев и выше.

Строительство машинного зала Днепрогэса, 1931 год.

1 мая 1932 г. был введен в эксплуатацию первый гидроагрегат. 10 октября 1932 г. решением правительства Днепровская ГЭС зачислена в число действующих промышленных предприятий. К тому времени мощность первой очереди ГЭС составила 310 тыс. кВт, это пять гидроагрегатов мощностью 62 тыс. кВт каждый.

Торжественное открытие ДнепроГЭСа

В январе 1939 г. с пуском последнего, девятого гидроагрегата, Днепровская ГЭС достигла проектной мощности – 560 тыс. кВт. Так, на карте Украины появилась первая ГЭС, построенная на Днепре.

Во время Второй мировой войны, 18 августа 1941 года, станция была остановлена и выведена из эксплуатации в связи с приближением немецких войск. В 1943 году при отходе немецкие оккупанты разрушили машинный зал, щитовую стенку и дамбу ГЭС.

Разрушенная Днепровская ГЭС

Разрушенная Днепровская ГЭС

Однако 23 февраля 1944 г. было принято решение об восстановлении Днепровской гидроэлектростанции в первичном виде. С 1944 по 1950 год продолжалось восстановление станции. Первые три агрегата были введены в эксплуатацию в 1947 г. с повышением мощности до 72 тыс. кВт.

Отстроена Днепровская ГЭС, 1947 год

В 1950 году был введен в эксплуатацию последний гидроагрегат и Днепровская ГЭС достигла проектной мощности – 650,6 тыс. кВт. Стремление повысить эффективность использования гидроэнергоресурсов Днепра и рост дефицита пиковой мощности вызвали необходимость расширения Днепровской ГЭС со строительством второй ГЭС – здания машинного зала и установкой в нем восьми гидроагрегатов общей мощностью – 887,6 тыс. кВт.

10 ноября 1969 г. началось строительство Днепровской ГЭС-2. Котлован под зданием ГЭС-2 разрабатывался в низовой части дамбы, которая была под напором воды, равным почти 40 м. Строительные работы вблизи действующей гидроэлектростанции требовали осторожности, точного расчета и таких инженерных решений, которые не испортили бы архитектурный вид ДнепроГЭС.

В 1974 году были введены в эксплуатацию первые три гидроагрегата второй очереди ДнепроГЭС. В 1980 году Днепровская ГЭС-2 вышла на проектную мощность, введен в эксплуатацию восьмой агрегат.

В настоящее время станция является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Высота ее плотины составляет 60 метров. Установленная мощность станции на январь 2022 составляет 1578,6 МВт. Днепровская ГЭС состоит из двух электростанций: Днепровской ГЭС-1 и Днепровской ГЭС-2, образующих единый комплекс гидротехнических сооружений, расположенных под одной дамбой.

Днепровская ГЭС на карте

По материалам "Укргидроэнерго"

Напомним, ночью и утром в пятницу, 22 марта, россияне совершили масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Зафиксировано попадание в объекты генерации и системы распределения в разных областях.