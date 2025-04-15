В Запорожье людям рекомендуют меньше быть на улице 15 апреля: что произошло

В этот день горожанам рекомендуют избежать длительного пребывания на улице, а также держать окна закрытыми

Жителей Запорожья предупредили, что на территории города до вечера 15 апреля ожидаются метеоусловия высокого загрязнения воздуха. Это может привести к неприятному запаху, который горожане будут чувствовать на улице в этот день.

Об этом сообщает Запорожский областной центр гидрометеорологии. По его данным, такое явление продлится до 21:00.

"15 апреля на территории города Запорожья ожидаются метеоусловия высокого загрязнения воздуха. Это может привести к накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы. В частности, с неприятным запахом", — говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуется в указанный промежуток времени соблюдать правила гигиенической безопасности, а именно: избежать длительного пребывания на улице, а также держать окна закрытыми.

Какая ситуация с воздухом в Запорожье 15 апреля

Сервис Waqi сообщает, что в Запорожье сегодня хорошее качество воздуха.

Качество воздуха в Запорожье 15 апреля

Сайт также SaveEcoBot сообщает, что качество воздуха в Запорожье хорошее. В одном из районов — умеренное.

Качество воздуха в Запорожье 15 апреля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Запорожье заметили необычного и редкого жука, который, к тому же, ядовитый.