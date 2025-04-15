Контрактовая не научила. После удара по Сумам в Трускавце устроили "движ" под российскую музыку (видео)

Полиция рассказала подробности инцидента

В Трускавце в отеле "Кардинал" люди слушали российскую музыку, похожий досадный инцидент недавно произошел в Киеве. Полиция уже рассказала о подробностях нарушения.

"Телеграф" обратился к пресс-секретарю Главного управления Национальной полиции Львовской области Светлане Добровольской, чтобы выяснить детали инцидента. По ее словам, правоохранители быстро отреагировали на вызов людей.

"Полиция немедленно прибыла на место происшествия, прекратила правонарушения. Была проведена профилактическая работа, люди искренне извинялись", — сказала спикер.

В сети уже появилось видео, на котором в отеле "Кардинал" звучит российская музыка в одном из номеров. На кадрах слышно, что музыка звучала довольно громко, ее было слышно даже в нескольких метрах от отеля.

"В Трускавце в гостинице "Кардинал" отдыхающие слушали "русский музон"", — говорится в подписи под видео.

Добровольская добавила, что в настоящее время это дело расследуют правоохранители и открыто административное производство. Добавим, что публичное исполнение произведений артистов, которые были или есть гражданами государства-агрессора, запрещено в соответствии с частью второй статьи 15 Закона "О культуре".

Напомним, что в воскресенье, 13 апреля, в центре Киева группа молодых людей слушала российскую музыку, даже несмотря на то, что в этот день утром Россия ударила по центру Сум. Погибли более 30 человек, более 110 получили ранения. Правоохранители уже задержали нарушителей и открыли административное производство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что любители российской музыки с Контрактовой площади записали видео.