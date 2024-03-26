Сергей Жадан принял решение вступить в ряды ВСУ: "Войско всех равняет"

Сергей Жадан уже даже выбрал подразделение, где будет проходить службу

Известный украинский писатель Сергей Жадан, также фронтмен группы "Жадан и собаки", объявил о решении вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Жадан хочет встать в ряды бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

Об этом сообщают "Вікна-новини". Жадан сказал журналистам, что решение он принял во время поездок в Серебрянские леса, где передавал помощь военным, держащим там оборону.

"Мне кажется, сегодня нет писателей или не писателей, музыкантов или не музыкантов — есть граждане Украины, которые чувствуют ответственность за свою страну, и есть граждане Украины, которые пытаются этой ответственности избежать тем или иным способом. Войско, в принципе, всех равняет. Потому что наше войско стало достаточно точным слепком, отражением украинского общества", — отметил он.

Следует добавить, что прямой речи Жадана относительно будущей службы в армии в сюжете не предоставляется — информация озвучивается из уст журналистки. Также автор сюжета добавляет, что Жадан якобы пойдет служить не один — вместе с ним присоединится в ряды ВСУ еще один музыкант группы. Кто именно — не указывается.

Ранее Телеграф писал, что Жадан поделился своими впечатлениями после концерта, который он провел с Мартой Липчей на Киевском вокзале для украинских военных. По словам певца, такие события дают ему силу и желание двигаться дальше.

После полномасштабного вторжения многие украинские знаменитости взяли в руки оружие, в частности Андрей Хливнюк, Саша Положинский, Тарас Тополя, Коля Серга, Виталий Козловский и другие. Недавно находящийся на передовой телеведущий Орест Дрималовский ответил на вопрос подписчиков, намерен ли он проходить службу "в структурах высшего значения".