Кристина Соловий разошлась с Жаданом: "Я не смогла на два фронта"

Их роман начался, когда они оба были в отношениях

Певица Кристина Соловий подтвердила слухи о романе с писателем Сергеем Жаданом и рассказала, что стало причиной их разрыва. Певица также призналась, что после этого она сидит на антидепрессантах.

Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой на YouTube-канале. Их роман зародился тогда, когда они были в отношениях.

Кристина Соловий призналась, что инициатором разрыва была именно она. Причиной стала ее влюбленность в другого мужчину. Также певица рассказала, что их союз с Жаданом был космическим, однако писатель любил ее больше, чем она его, и поделилась подробностями начала их отношений.

Фото: кадр из клипа "Юность"

"Это было 23 февраля 2022 года. Вечером он начал писать мне, что он хотел бы со мной выпить. И у нас завязалось романтическое онлайн-общение, которое длилось несколько месяцев. Он писал стихи, я отвечала ему, присылала селфи свои, которые он просил сбросить мне. В офлайн отношения перешли тогда, когда об этом никто не говорил публично. Я пригласила его сняться в клипе "Юность". На тот момент наши отношения были в разгаре. Я просила это подавать как творческий тандем. Я на тот момент еще была в отношениях и Сергей был в браке. Это был космический союз", — рассказала Кристина Соловий.

Звезда также поделилась, что они хотят друг другу счастья после разрыва. Также Соловей сказала, что они будут "приветствоваться при встречах".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кристина Соловий обвинила Машу Ефросинину в кровопролитии украинцев. Певица была резка в высказываниях.