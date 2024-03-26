Сергій Жадан прийняв рішення вступити до лав ЗСУ: "Військо всіх рівняє"

Сергій Жадан вже навіть обрав підрозділ, де буде проходити службу

Відомий український письменник Сергій Жадан, який також є фронтменом гурту "Жадан і собаки", оголосив про рішення вступити до лав Збройних сил України. Жадан хоче встати до лав бригади Національної гвардії України "Хартія".

Про це повідомляють "Вікна-новини". Жадан сказав журналістам, що рішення він прийняв під час поїздок до Серебрянських лісів, де передавав допомогу військовим, які тримають там оборону.

"Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів — є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни України, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб. Військо, в принципі, всіх рівняє. Тому що наше військо є доволі точним зліпком, відбитком українського суспільства", – зазначив він.

Жадан піде служити не один – разом з ним доєднається до лав ЗСУ ще один музикант гурту. Хто саме – не вказується.

Раніше "Телеграф" писав, що Жадан поділився своїми враженнями після концерту, який він провів з Мартою Липчей на Київському вокзалі для українських військових. За словами співака, такі події дають йому силу та бажання рухатись далі.

Після повномасштабного вторгнення чимало українських знаменитостей взяли до рук зброю, зокрема Андрій Хливнюк, Сашко Положинський, Тарас Тополя, Коля Сєрга, Віталій Козловський та інші. Нещодавно телеведучий Орест Дрималовський, який перебуває на передовій, відповів на запитання підписників, чи має він намір проходити службу "у структурах вищого значення".