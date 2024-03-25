Телеведущий Дрималовский, который служит в ВСУ, рассказал, как стимулировать мужчин идти воевать

Орест служит в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде

После полномасштабного вторжения многие украинские знаменитости взяли в руки оружие, в частности Андрей Хлывнюк, Саша Положинский, Тарас Тополя, Коля Серга, Виталий Козловский и другие пошли защищать Украину. Недавно известный телеведущий Орест Дрималовский, находящийся на передовой, ответил на вопросы подписчиков, намерен ли он проходить службу "в структурах высшего значения".

На странице в Instagram Орест рассказал, что служит в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Дрималовский также объяснил, как мотивировать мужчин, которые сторонятся службы в ВСУ.

Орест Дрималовский служит в 79-й бригаде

"Не знаю, что может быть выше и круче таврических десантников. Мощная бригада", — подчеркнул он.

Телеведущий призывает ориентироваться на опыт третьей штурмовой бригады

Военный выразил мнение, что очень похвально, когда мужчины, собирающиеся защищать Родину, ставят общее выше личного.

"Думаю, стоит перенимать опыт третьей штурмовой. Несмотря на то, что бригада выполняет самые сложные задачи, у них все хорошо с рекрутингом. Пойти служить – сложное и определяющее решение. Когда ты ставишь общее выше над личным. У меня это вызывает уважение. Идет самое важное сражение. За наше государство. Это следует осознать и достойно принять", – заявил телеведущий.

Ранее Телеграф писал, что Коля Серга рассказал, как его поменяла война в Украине. Недавно артист сказал "нет" языку агрессора, он регулярно совершенствует знание украинского.