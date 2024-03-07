"Что происходит?!": Сергей Жадан бурно отреагировал на последние слухи о разрыве с Соловий
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После откровенного признания Соловий фанаты Жадана устроили флешмоб, чтобы поддержать его
Музыкант и писатель Сергей Жадан впервые эмоционально отреагировал на откровение певицы Кристины Соловий, давшей откровенное интервью Маше Ефросининой. Отношения с лидером группы "Жадан и Собаки" артистка подтвердила в интервью телеведущей Маше Ефросининой.
Знаменитость рассказала, что инициатором романа был именно Сергей, а закончила отношения Кристина, потому что влюбилась в другого мужчину. После откровенного признания Соловий фанаты Жадана в микроблоге X устроили флешмоб, чтобы поддержать музыканта.
- "Это стадия отрицания. Потом будут гнев, торг, депрессия, но вскоре станет легче. Держитесь, друг, весь Twitter за вас"
- "Не огорчайтесь, у вас остались собаки"
- "Сергей Викторович, держитесь!"
Сергей Жадан на столь бурную поддержку фанатов ответил так, будто не понимает, о чем вообще идет речь.
"Что за х*йня?", "Что происходит?" – написал он.
Фанаты выразили мнение, что музыкант так реагирует, потому что, очевидно, что ему больно из-за разрыва.
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