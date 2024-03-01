Смерть мужчины после пребывания в ТЦК на Тернопольщине: в военкомате рассказали подробности

По данному факту проводится расследование

Тернопольский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировали смерть мужчины после пребывания в военкомате Бучача. Там сообщили детали инцидента.

Как сообщила прессслужба областного ТЦК в Facebook, 27 февраля 2024 года 49-летнему жителю Тернопольщины внезапно стало плохо. У мужчины начались судороги, он упал на землю на территории третьего отдела Чортковского РТЦК и СП.

Отмечается, что работниками территориального центра комплектования ему была оказана первая медицинская помощь. Также сотрудники вызвали карету скорой помощи.

"Далее он был доставлен в КНП "Бучачская городская больница" каретой скорой медицинской помощи с диагнозом: приступ судорог амнезии эпилепсии. 29.02.2024 он скончался в помещении больницы, предварительный диагноз эпилепсия, судорожный синдром. По данному факту проводится расследование. Соболезнуем семье умершего", — сказало в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что военная прокуратура открыла уголовное производство по факту смерти 49-летнего жителя Чортковского района Тернопольской области. Мужчина скончался через два дня после попадания в больницу из местного ТЦК. В прокуратуре заявили, что на теле погибшего действительно были найдены ушибы и синяки.