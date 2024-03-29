Проснулись: в МАГАТЭ наконец-то "увидели", что россияне обстреливают Украину с площадок ЗАЭС

После нескольких лет оккупации в МАГАТЭ наконец-то увидели, что террористы делают на ЗАЭС

В МАГАТЭ наконец-то признали, что российские террористы, временно оккупировавшие Запорожскую атомную электростанцию, ведут огонь по украинским позициям и населенным пунктам с территории ядерного объекта. В частности, эксперты Агентства во время пребывания на ЗАЭС слышали много взрывов на разном расстоянии от станции.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает сайт Агентства. По его словам, эксперты сообщили о многих взрывах в течение последней недели, и эти взрывы походили на звуки артиллерийского огня.

Кроме того, 22 и 27 марта на станции была слышна стрельба из стрелкового оружия. А 27 марта на объекте сработала воздушная тревога при полном отсутствии угроз с воздуха.

"Вчера на объекте сработала воздушная тревога, из-за чего запланированный визит группы МАГАТЭ на установку сухого отработанного топлива ЗАЭС был отложен до позднего вечера того же дня", — добавил Гросси.

Напомним, на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, которая уже два года оккупирована россиянами, во время ракетной атаки на Украину 22 марта, в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая ее с энергосистемой Украины. Это угрожало ЗАЭС блекаутом.

Также "Телеграф" писал о том, что в конце января 2024 стало известно о новой угрозе на ЗАЭС. Речь шла о том, что уже в ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок годности ядерного топлива.