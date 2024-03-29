Стало известно, когда может заработать новый закон о мобилизации: нардеп озвучил сроки

Народным депутатам нужно время, чтобы подробно рассмотреть законопроект с новыми правками

Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение 4269 правок к законопроекту о мобилизации. Многие из них были приняты, а сам документ будет передан в Раду 10-11 апреля.

Об этом рассказал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, в случае принятия законопроекта, заработают новые правила не раньше лета.

После рассмотрения правок текст законопроекта нужно свести, после чего еще предстоит ряд заседаний. Перед тем, как подать документ в ВРУ, необходимо рассмотреть дополнительные "комитетские" правки (по существу и во избежание коллизий), а также одобрить финальную таблицу ко второму чтению. Произойдет это примерно в среду-четверг на следующей неделе.

"Затем текст передается в юридическое управление в Раде, которое должно просмотреть нет ли там ошибок и коллизий, которые приведут к невозможности нормальной работы закона. Мы часто после их заключения еще раз проводим заседание комитета, чтобы учесть замечания", — рассказал нардеп.

И только 10–11 апреля законопроект может появиться в Раде, где будет сразу же проголосован. Не исключено, что после этого подпись документа Спикером ВРУ может быть задержана "блокирующим постановлением". Но, по прогнозам Железняка, законопроект о мобилизации могут подписать ближе к концу апреля-началу мая.

Однако, чтобы вступить в силу, документу потребуется еще месяц. Поэтому ориентировочно новые правила мобилизации в Украине заработают в конце мая — начале июня.

"И как всегда, все это ориентировочный прогноз и на каждом этапе что-то может пойти не так. Как это уже было много раз. Поэтому раньше не будет, а вот снова задержка вполне реальна", — подытожил Ярослав Железняк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что законопроект могут рассматривать в Раде несколько недель, считает спикер ВРУ Руслан Стефанчук. Однако сроки будут зависеть только от нардепов.