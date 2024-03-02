Это станет катастрофой: глава МИД Франции рассказал, какие последствия будет иметь победа России в Украине

Запад должен добиться поражения России

Победа России в войне против Украины обернется большими финансовыми потерями для Европейского Союза. Европа должна больше тратить на безопасность.

Об этом в интервью Le Monde заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Он подчеркнул, что в этом конфликте Франция "должна быть на правильной стороне истории".

"Победа России в Украине может стоить очень дорого. Для нашей коллективной безопасности нужно уже не 2% ВВП, а гораздо больше", – подчеркнул он.

Сежурне отметил, что с экономической точки зрения победа РФ станет катастрофической. По его словам, только в сфере сельского хозяйства Россия смогла бы взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы и способна была бы использовать свое положение на рынке против европейцев.

Глава МИД Франции подчеркнул, что Запад должен добиться поражения России, не начиная конфликта с ней. При этом он подчеркнул, что "речь о ведении войны в Украине не идет".

Сежурне также отметил, что на территории Украины нет французских военных. По его словам, есть только поддержка Киева в формате поставок техники и вооружений.

Кроме того, французский министр отверг мнение о том, что дискуссии о военном присутствии в Украине имели предвыборные цели накануне выборов в Европарламент в июне.

"Украина находится в центре предвыборных дебатов, потому что фактически существуют разногласия в позициях по этому вопросу. Я бы предпочел, чтобы этого не было и чтобы существовал широкий консенсус за пределами партийных разногласий", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в МИД Франции поспешили оправдаться за слова президента об отправке военных НАТО в Украину. По словам главы ведомства, получилась "стратегическая двусмысленность".

В то же время премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что войска Франции могут быть направлены в Украину в обход НАТО. Несмотря на заявления главы французского МИД о том, что французские солдаты "не будут умирать за Украину", военные хотят помочь ВСУ. Они готовы защищать границы Украины и усилить ПВО.