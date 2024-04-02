В МВД рассказали, какой будет единая система видеомониторинга в Украине: три уровня и много камер

Динамика внедрения будет зависеть от нескольких факторов

В Украине планируется внедрить Единую систему видеомониторинга состояния публичной безопасности. Сейчас уже около 40 тысяч камер видеонаблюдения, которые объединены в единую интеграционную платформу Нацполиции.

Внедрение единой системы должно происходить по трем уровням. Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

По его словам, количество камер видеонаблюдения, которое есть в Украине сегодня, недостаточно. Поэтому даже сейчас сложно назвать приблизительную цифру, ведь, по мнению Тимченко, она будет точно отличаться от прогнозируемой. Он отметил, что динамика внедрения будет зависеть от ситуации безопасности и финансирования.

В законопроекте прописано три уровня внедрения Единой системы видеомониторинга состояния публичной безопасности.

Первый уровень будет в ситуационном центре МВД. Все камеры видеомониторинга будут подключены к нему. В частности, это будет наблюдение в местах общего пользования, на автодорогах и т.д.

"В дальнейшем мы планируем оборудовать камерами видеомониторинга учебные заведения и места, где собирается большое количество детей, спортивные клубы, например. Любое скопление людей должно быть под контролем видеокамер, чтобы можно было вернуться к определенной дате и пересмотреть, что именно происходило на том или ином участке, который охвачен камерой наблюдения", — говорит Тимченко.

Второй уровень будет региональным, то есть на уровне военных администраций.

Третий уровень — системы "Безопасный город" и "Безопасная община". Он будет распространен на города, то есть носить более локальный характер.

Также Тимченко акцентировал, что МВД предложит присоединяться к этой системе частным предприятиям, владельцам автозаправочных станций. То есть каждое место, где находится большое количество людей или автотранспорта, должно быть охвачено камерами видеомониторинга.

Больше о нюансах внедрения Единой системы видеомониторинга состояния публичной безопасности читайте в материале "Телеграфа": За украинцами повсюду будут следить с помощью камер? Интервью заместителя главы МВД о "цифровом ГУЛАГе" и границе конфиденциальности.

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