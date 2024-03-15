Будут следить за уклонистами? ТЦК и СБУ получили доступ к уличным камерам в одной из областей

В сети не поддержали такое решение власти

В Черкасской области в городе Смила сотрудники СБУ и ТЦК получат доступ до уличных камер наблюдения системы "Безопасный город". Данные с камер они смогут использовать в своей работе, но в каких именно целях — пока неизвестно.

Об этом сообщил мэр Смилы Сергей Ананко. По его словам, в городе работает уже 80 таких камер.

Камеры системы "Безопасный город" установлены в людных местах, на въездах-выездах из города и на перекрестках. Их внедрили в рамках городской "Программы профилактики преступности в городе Смила на период 2021-2025 годов".

На встрече с пользователями этой программы присутствовали представители Нацполиции, СБУ, ТЦК и СП, а также коммунальные службы города. Все они смогут использовать данные с уличных камер в своей работе.

"Много лет говорилось о необходимости в Смиле внедрения системы "Безопасный город". Теперь могу констатировать – она уже есть и работает", — сказал Сергей Ананко.

В сети негативно отреагировали на эту новость. Преимущественно гневные комментарии писали аккаунты с мужскими именами.

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