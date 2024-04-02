У МВС розповіли, якою буде єдина система відеомоніторингу в Україні: три рівні та багато камер

Динаміка впровадження залежатиме від багатьох факторів

В Україні планують запровадити Єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Наразі вже є близько 40 тисяч камер відеоспостереження, які об'єднані в єдину інтеграційну платформу Нацполіції.

Впровадження єдиної системи має відбуватися за трьома рівнями. Про це розказав в інтерв'ю "Телеграфу" заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

За його словами, кількість камер відеоспостереження, яка є в Україні сьогодні, є недостатньою. Тому навіть зараз складно назвати приблизну цифру, адже, на думку Тимченка, вона точно буде відрізнятися від прогнозованої. Він закцентував, що динаміка впровадження буде залежати від безпекової ситуації та фінансування.

У законопроєкті прописано три рівні впровадження Єдиної системи відеомоніторингу стану публічної безпеки.

Перший рівень буде в ситуаційному центрі МВС. Усі камери відеомоніторингу будуть під'єднані до нього. Зокрема це буде спостереження у місцях загального користування, на автошляхах тощо.

"Надалі ми плануємо обладнати камерами відеомоніторингу заклади освіти та місця, де збирається велика кількість дітей, спортивні клуби, наприклад. Будь-яке скупчення людей має бути під контролем відеокамер, щоб можна було повернутися до певної дати і переглянути, що саме відбувалося на тій чи іншій ділянці, яка охоплена камерою спостереження", — каже Тимченко.

Другий рівень буде регіональним, тобто на рівні військових адміністрацій.

Третій рівень — системи "Безпечне місто" та "Безпечна громада". Він буде поширений на міста, тобто мати більш локальний характер.

Також Тимченко акцентував, що МВС запропонує долучатися до цієї системи приватним підприємствам, власникам автозаправних станцій. Тобто кожне місце, де перебуває велика кількість людей або автотранспорту має бути охоплене камерами відеомоніторингу.

Більше про нюанси запровадження Єдиної системи відеомоніторингу стану публічної безпеки читайте у матеріалі "Телеграфу": За українцями скрізь стежитимуть за допомогою камер? Інтерв'ю заступника глави МВС про "цифровий ГУЛАГ" та межу приватності.

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