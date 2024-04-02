"Слуга народа" о нардепах "Евросолидарности": "На камеру кроют нас последними словами, потом идем кофе пить"

В Слуге народа на конфликты смотрят философски

Несмотря на то, что наиболее обостренное противостояние в Верховной Раде наблюдается между фракциями "Слуги народа" и "Европейской солидарности", нардепы вынуждены находить общий язык. Это может отличаться от картинки, которую украинцы видят в СМИ.

Об этом "Телеграфу" рассказал источник в "Слуге народа". По его информации, во фракции на конфликты смотрят философски.

"Все хотят оставаться в политической повестке дня. Единственный способ для этого – мешать нам. Мы как демократы и республиканцы", — иронизирует источник "Телеграфа".

По его словам, если СН становится объектом публичной критики и поэтому теряет рейтинги, то против оппозиции партия власти использует другие методы – не выдает командировки за границу или не принимает их правки к законопроектам.

"Оппозиция на камеру нас кроет последними словами, потом выключаются камеры, и мы идем кофе пить, пытаться о чем-то договориться. Например, Арахамия часто пьет кофе с Порошенко", — признается собеседник "Телеграфа"

Больше о том, что происходит в Верховной Раде, почему и сколько депутатов хотят уволиться читайте в материале "Телеграфа": Депутаты хотят сбежать, а Арахамия пьет кофе с Порошенко. Что прямо сейчас происходит в Раде.

Ранее "Телеграф" писал, что "Слуга народа" трещит по швам, нардепы массово хотят сложить мандаты.