УП: "Слуга народа" трещит по швам, нардепы массово хотят сложить мандаты - причина необычная

Есть три причины, по которым депутаты склоняются к такому решению

Фракция "Слуга народа" близка к окончательной деорганизации. Желание сложить мандаты из-за отсутствия мотивации выразили уже несколько десятков народных депутатов.

В настоящее время де-юре в "Слуге народа" 235 нардепов. Однако из тех, кто регулярно посещает заседания и принимает участие в голосованиях — 170-180. Остальные либо пропускают заседания, либо открыто откололись, как 17 депутатов группы Разумкова. Об этом пишет "Украинская правда".

"Между Офисом президента и парламентом есть недоразумение. ОП презирает парламент. Они думают, что "слуги" будут голосовать за все, что нужно, потому что Зеленский их привел к власти. Да, привел. И что? А мы уже два года полномасштабной войны выстояли. Поэтому старая модель взаимодействия уже не работает. Нужно что-либо менять", — сказал собеседник "УП".

По его словам, во-первых, все устали от войны, а во-вторых, появилось много жестких ограничений.

"Например, невозможность уехать в командировку. В-третьих, депутаты не влияют на процессы в государстве и потому не видят своей роли в Раде и смысла быть там", — сказал источник.

Один из "Слуг народа" сказал, что некоторые народные избранники рассматривают другие должности, потому что "им нужно кормить семью".

"Условно говоря, приходит депутат и говорит: "Пустите меня. Мне предлагают менеджерскую должность на заводе и зарплату в 8 тысяч долларов. Мне нужно кормить семью и как-то развиваться". И такие разговоры я уже много раз слушал", — сказал он изданию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2024 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 17 нардепов хотят сложить мандат. При этом он добавил, что в других фракциях также есть люди, которые хотят уйти.