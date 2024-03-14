"Слугам" помогут выходцы из ОПЗЖ: "Телеграф" узнал интересную деталь о новом законе по мобилизации

Некоторые партии "играют в популизм"

Принятие Верховной Радой закона о мобилизации может быть ускорено закрытыми встречами парламентариев с военным руководством Украины. А необходимая поддержка во время голосования будет обеспечена депутатскими группами "За будущее", "Доверием" и бывшими депутатами от запрещенной партии "ОПЗЖ", которые сейчас в других фракциях.

"Слуга народа" рассчитывает именно на их поддержку. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил один из лидеров профильного комитета национальной безопасности.

Голоса за принятие законопроекта от фракций "Родина", "Голос" и "Евросолидарность", которые, по его словам, "играют в популизм", маловероятны.

Что касается закрытых встреч, то уже в пятницу, 15 марта, планируется разговор лидеров фракции "Слуга Народа" с министром обороны Рустемом Умеровым, а также новоназначенным главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Главком впервые посетит парламент, сообщили собеседники издания.

"Пусть они нам расскажут реальную ситуацию на фронте. Пусть расскажут это депутатам, которые будут потом смотреть людям в глаза", — сказал "Телеграфу" один из лидеров комитета.

Больше о том, когда примут закон о мобилизации, какие изменения рассматриваются и как "Слуга народа" планирует получить большинство голосов, читайте в материале "Телеграфа" Популизм против мобилизации: когда Рада проголосует законопроект и кому предоставят отсрочку

Ранее "Телеграф" писал, что находящиеся на рассмотрении в Верховной Раде изменения в закон о мобилизации дадут возможность понять мобилизационный потенциал в Украине, позволят усовершенствовать процесс военного учета и повлияют на процесс подготовки военнослужащих.