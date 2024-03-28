Выход Безуглой из фракции "Слуга народа": история получила неожиданное продолжение

Нардепка прокомментировала последнее заявление Корниенко

Народный депутат Марьяна Безуглая до сих пор не вышла из партии "Слуга народа". По состоянию на 28 марта она даже не подала заявление.

Об этом написал в Телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на вице-спикера Рады Александра Корниенко. Соответствующее заявление от Безуглой до парламента так и не дошло.

"Вице-спикер Корниенко объявил, что по состоянию на данный момент никаких заявлений о выходе из фракции "Слуга Народа" от Марьяны Безуглой в президиум Парламента не поступало", — написал Железняк.

UPD: Марьяна Безуглая написала в Facebook, что подавала заявление о выходе из фракции, но его не приняли. Ее якобы формально не отпускают, хотя депутатка уверяет, что прошла все необходимые процедуры.

Ответ Безуглой

Отметим, Безуглая заявила о своем выходе из фракции в середине января. Это произошло на фоне скандалов, потому что нардепка в последние месяцы 2023 года критиковала высшее военное руководство, в том числе экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам нардепки, "Слуга народа" — слабая партия. Безуглая объявила о выходе из фракции и партии, однако в Раде она останется как мажоритарный депутат от Оболонского района.

После скандалов Безуглую хотели отозвать с должности заместителя председателя Комитета по безопасности и обороне. Депутаты не приняли решение, потому что не хватило голосов.

Недавно нардепка снова оказалась в центре скандала. Вместе с Галиной Третьяковой она предоставила законопроект о введении уголовной ответственности для присвоения государственных функций. Это предложение было раскритиковано депутатами. Ни один народный избранник его не поддержал.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Безуглая пыталась "устроиться на работу". Но ее кандидатуру отклонили. После этого началось бурное обсуждение в соцсети, к которому присоединились другие нардепы.