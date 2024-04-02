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"Слуга народу" про нардепів "Євросолідарності": "На камеру криють нас останніми словами, потім йдемо каву пити"

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Петро Порошенко та Володимир Зеленський (зліва на право) Новина оновлена 02 квітня 2024, 16:26
Петро Порошенко та Володимир Зеленський (зліва на право). Фото Слуга народу

У Слузі народу на конфлікти дивляться філософськи

Попри те, що найбільш загострене протистояння у Верховній Раді спостерігається між фракціями "Слуги народу" та "Європейської солідарності", нардепи вимушені знаходити спільну мову. Це може відрізнятися від картинки, яку українці бачать у ЗМІ.

Про це "Телеграфу" розповіло джерело у "Слузі народу". За його інформацією, у фракції на конфлікти дивляться філософськи.

"Усі хочуть залишатися в політичному порядку денному. Єдиний спосіб для цього – заважати нам. Ми як демократи та республіканці", — іронізує джерело "Телеграфу".

За його словами, якщо СН стає об'єктом публічної критики і через це втрачає рейтинги, то проти опозиції партія влади використовує інші методи – не видає відрядження за кордон або не приймає їхні правки до законопроєктів.

"Опозиція на камеру нас криє останніми словами, потім виключаються камери і ми йдемо каву пити, намагатися про щось домовитися. Наприклад, Арахамія часто п’є каву із Порошенком", — зізнається співрозмовник "Телеграфу".

Більше про те, що наразі відбувається у Верховній Раді, чому та скільки депутатів хочуть звільнитися читайте у матеріалі "Телеграфу": Депутати хочуть тікати, а Арахамія п'є каву з Порошенком. Що прямо зараз відбувається в Раді.

Раніше "Телеграф" писав, що "Слуга народу" тріщить по швах, нардепи масово хочуть скласти мандати.

Теги:
#Україна #Порошенко #Європейська солідарність