На уровне "распятого мальчика": российские пропагандисты снова опозорились в Олешках

Светлану Надееву показывали в российских СМИ как минимум пять раз

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Российская пропагандистка Ольга Скабеева представила сюжет со Светланой Надеевой из Олешек как первые кадры и эмоции эвакуированных жителей. Но женщину вывезли из города задолго до нынешней гуманитарной миссии, а российские СМИ показывали ее как минимум в пятый раз.

На сюжет обратил внимание канал АНДРІЮК ONLINE в публикации от 2 ноября. Несоответствия касаются и времени эвакуации Надеевой, и обстоятельств гибели ее мужа, о которых она рассказывала.

Что Скабеева представила как новые кадры

29 октября Скабеева опубликовала в Telegram репортаж пропагандиста Евгения Попова для телеканала "Россия-1". Она анонсировала его как эксклюзивный материал о гуманитарной миссии в Олешки, назвав его "первыми кадрами с жителями Алешек" и "первыми эмоциями".

Среди собеседниц Попова была женщина в белой блузке и черно-белом пальто. Со слезами она рассказывала о гибели мужа и утверждала, что российские военные пытались ему помочь.

"Скабеева показала "первые эмоции" женщины, эвакуированной из Олешек. Но есть один нюанс!" – написал канал АНДРІЮК ONLINE.

Когда Надеева уже появлялась в российских сюжетах

Героиню репортажа зовут Светлана Надеева. В одном из предыдущих сюжетов оккупационного телеканала "Таврия" сообщалось, что ее эвакуировали за восемь месяцев до выхода того репортажа. Это не сходится с подачей ее истории как первых впечатлений от нынешней эвакуации.

Еще 10 марта российский омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев опубликовал фотографии передачи лекарств в пункте временного размещения. На них была женщина с короткими темными волосами и очками, очень похожая на Надееву.

С сентября Надеева появлялась в материалах уже из-под Геническа. "Таврия" показывала ее на голосовании и в сюжете о помощи российских солдат, а "Аргументы и факты" – в пункте временного размещения. Ее история попала в СМИ задолго до репортажа Попова.

Светлана Надеева на "Таврии". Фото: Скриншот

Как менялись обстоятельства гибели мужа

В рассказах Надеевой расходилась и важная деталь поездки, во время которой погиб ее муж. В публикации "Аргументов и фактов" она говорила, что он отправился за картошкой на машине и подорвался.

В материалах "России-1" и ТАСС от 29 октября вместо машины фигурировал велосипед. Рассказ о том, что российские военные пытались помочь мужчине, при этом сохранялся.

Сюжет вышел на фоне гуманитарной миссии по спасению жителей Олешек, которая началась 27 октября. О ней с Владимиром Путиным договорилась первая леди США Мелания Трамп. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец лично участвовал в спасательной операции: утром 29 октября он находился в Беларуси, откуда вылетел в оккупированный Крым.

Свидетельства очевидцев о том, что на самом деле происходило в Олешках, опубликовал BILD. 70-летняя жительница населенного пункта Людмила Озелова, которую эвакуировали в Украину, рассказала, что мечтает увидеть Олешки снова свободными.