Один ингредиент изменит результат: зачем варить картофель с уксусом

Рассказываем, как уксус влияет на картофель во время варки

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Уксус – универсальное бытовое средство для чистки различных поверхностей. Но чаще всего его используют на кухне. Этот натуральный усилитель вкуса помогает разнообразить многие блюда.

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Уксус пригодится и во время приготовления картофеля. Он нужен, если вы хотите получить хрустящий жареный картофель или приготовить картофельный салат. Рассказываем, зачем его добавлять и как это делать.

Зачем добавлять уксус к картофелю

В некоторых блюдах картофель должен оставаться целым во время варки. Так, для картофельного салата или хрустящих картофельных долек важно, чтобы он не разварился. Для этого достаточно добавить немного уксуса в воду, в которой варится картофель.

Кроме того, чтобы картофелины не повредились, после закипания нужно убавить огонь и немного сдвинуть крышку.

Картофель содержит пектин, который придает ему твердость. В обычной воде он быстро разрушается, поэтому картофель размягчается и разваливается. Уксус повышает кислотность воды и замедляет разрушение пектина.

Уксус также помогает образовать на поверхности картофеля тонкую корочку. Внутри он остается мягким и не разваливается. Еще одно преимущество: уксус – натуральный усилитель вкуса, поэтому он станет полезным дополнением к блюду.

Как правильно добавлять уксус при приготовлении картофеля

Чтобы этот способ сработал, добавьте немного уксуса в воду примерно в середине варки. Например, через 15 минут, если картофель должен вариться в общей сложности полчаса.

Уксус помогает картофелю сохранить форму Источник: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Не лейте слишком много уксуса, иначе картофель станет слишком кислым.

Дополнительные советы по приготовлению картофеля

Уксус в воде особенно пригодится, если картофель варится для салата или картофельные дольки потом будут обжариваться до хрустящей корочки. Для таких блюд выбирайте сорта картофеля с невысоким содержанием крахмала, например "Мирабель" или "Финка". Во время варки они сохраняют форму и почти не развариваются. Перед варкой картофель также полезно замочить в холодной воде примерно на 15 минут.

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