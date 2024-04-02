"Когда возьмем Киев, удары закончатся": в РФ сделали заявление после прилетов в Татарстане, украинцы ответили

В России заявили, что на данный момент никак не могу защитить свою критическую инфраструктуру

В России отреагировали на удар дальнобойного беспилотника по заводу по производству "Шахедов" в Татарстане. Глава парламентского комитета по обороне Андрей Картополов заявил, что армии РФ нужно срочно брать Киев, иначе атаки дронов не закончатся.

Об этом Картополов сказал в комментарии журналистам. В сети высмеяли его заявление и напомнили, что оккупанты за два года полномасштабной войны так и не смогли зайти в Киев.

"Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками. А пока будем продолжать отражать подлые террористические выходки в повседневном режиме", — сказал Андрей Картополов.

По его словам, Россия имеет дело с "очень подлым противником", который якобы не воюет традиционными методами, а наоборот "бьет исподтишка". Картополов также считает, что удар по Елабуге не был атакой на военный или промышленный объект, а был атакой на "общежитие, где живут обычные люди".

"С террористами всегда сложнее справиться, чем с обычным противником", — подытожил глава парламентского комитета РФ по обороне.

В сети же на этот счет свое единое мнение — российские солдаты точно не дойдут до Киева, поэтому атаки по территории страны-агрессора не закончатся никогда.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские дроны впервые залетели так далеко — до Татарстана 1,2 тысячи км. В СБУ и ГУР сообщили, что атака на заводы в Елабуге и Нижнекамске их совместная операция.