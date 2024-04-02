"Коли візьмемо Київ, удари закінчаться": у РФ зробили заяву після прильотів у Татарстані, українці відповіли

У Росії заявили, що наразі ніяк не можу захистити свою критичну інфраструктуру

У Росії відреагували на удар далекобійного безпілотника по заводу з виробництва "Шахедів" у Татарстані. Голова парламентського комітету з оборони Андрій Картополов заявив, що армії РФ потрібно терміново брати Київ, інакше атаки дронів не закінчаться.

Про це Картополов сказав у коментарі журналістам. У мережі висміяли його заяву та нагадали, що окупанти за два роки повномасштабної війни так і не змогли зайти до Києва.

"Коли Київ візьмемо, тоді закінчиться свавілля з безпілотниками. А поки продовжуватимемо відражати підлі терористичні витівки у повсякденному режимі", — сказав Андрій Картополов.

За його словами, Росія має справу з "дуже підлим противником", який нібито не воює традиційними методами, а навпаки "б’є нишком". Картополов також вважає, що удар по Єлабузі не був атакою на військовий чи промисловий об’єкт, а був атакою на "гуртожиток, де живуть звичайні люди".

"З терористами завжди складніше впоратися, ніж зі звичайним противником", — підсумував голова парламентського комітету РФ з оборони.

У мережі ж із цього приводу своя єдина думка — російські солдати точно не дійдуть Києва, тому атаки по території країни-агресора не закінчаться ніколи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські дрони вперше залетіли так далеко — до Татарстану 1,2 тисячі кілометрів. У СБУ та ГУР повідомили, що атака на заводи в Єлабузі та Нижньокамську їхня спільна операція.