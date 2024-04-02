Новые медосмотры для "ограниченно годных" и электронные кабинеты военнообязанных: Зеленский подписал законы, главное

В документах были резонансные пункты

Сегодня, 2 апреля, президент Украины Владимир Зелинский подписал сразу несколько важных законопроектов. Они касаются мобилизации.

Одним из них является документ под номером 10313. В нем речь идет об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Комитет ВР его доработал заочно.

Одной из главной его тем является повторная медкомиссия для ограниченно годных украинцев. Теперь, мужчины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование (так как статус ограниченно пригодных для военной службы отменен).

Другие пункты документа:

поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию;

установлена на уровне закона денежная выплата в размере 15 млн грн семье защитника в случае его гибели;

ко второму чтению изъяты все нормы о запрете военным распространять в медиа и сети Интернет.

Еще одним подписанным законопроектом являться документ под номером 10062 об электронном кабинете военнообязанного, за который Рада проголосовала еще в середине января.

Напомним, что в частности, он предусматривает внесение в него таких данных военнообязанных (с 17 до 60 лет):

номера телефонов;

адреса электронной почты;

данные о родителях военнообязанного;

реквизиты внутреннего и загранпаспортов;

данные о выезде за границу;

сведения о владении иностранными языками;

информация о праве на владение оружием;

наличие водительского удостоверения;

информация о судимостях и так далее.

Издание BBC тогда писало о том, что персональные данные в реестр будут вноситься без согласия гражданина, кроме данных о его членах семьи.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский подписал закон о снижении возраста для мобилизации.