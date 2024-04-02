Зеленский подписал закон о снижении возраста для мобилизации

Документ восемь месяцев лежал без подписи

Президент Украины Владимир Зелинский подписал закон, предусматривающий снижение минимального возраста для мобилизации мужчин. Теперь в армию будут призывать с 25 лет.

Это указано в карточке соответствующего проекта закона №9281 о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" на сайте Верховной Рады. Там говорится, что 2 апреля документ был возвращен с подписью от президента Украины.

Этот законопроект парламент одобрил еще 30 мая 2023 года. Тогда за него отдали свои голоса 304 нардепа.

5 июня документ был передан на подпись президенту. Однако до этого времени глава государства его не подписывал.

Этот закон вступает в силу дня, следующего за днем его публикации. Кроме того, этим документом Кабинету министров поручается в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

Напомним, ранее мобилизационный возраст в Украине был с 27 по 60 лет. Однако мужчины от 18 до 27 могли мобилизоваться, если у них есть военный опыт.