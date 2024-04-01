Никто не желает умирать? Сколько украинцев понимают уклонистов — опубликован опрос

43% респондентов испытывают стыд за мужчин, скрывающихся от мобилизации

Более 50% украинцев не осуждают тех, кто уклоняется от мобилизации и военной службы. Ведь их можно понять, "никто не хочет умирать".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", опираясь на данные опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины 1-15 марта 2024 года. И только 43% опрошенных украинцев "чувствуют стыд за мужчин, которые прячутся от мобилизации".

Исходя из полученных данных опроса, отношение общества к мобилизации пока очень противоречивое. Ведь 53,9% респондентов согласны с утверждением "тех, кто уклоняется от мобилизации можно понять — никто не хочет умирать". В противовес только 17,2% не согласны с этим и 29% воздержались от ответа.

"Противоречивое отношение к мобилизации, которое может проявляться и на уровне общественного сознания, и в сознании отдельных граждан, является весомым вызовом для военно-политического руководства государства и потребует применения психологически обоснованных мер для эффективного обеспечения мобилизации", — заключают эксперты.

По данным опроса, наиболее лояльны в вопросе мобилизации жители южных областей, ведь среди них более 70% считают, что желающих уклониться от мобилизации можно понять.

И только почти 43% респондентов испытывают стыд за мужчин, скрывающихся от мобилизации (среди южан таких почти 50%).

Отмечается, что опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше на подконтрольной Украине территории.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде рассказали о новых изменениях в законопроекте о мобилизации. На военном учете должны быть все.