НАТО создаст программу долгосрочной поддержки Украины: Столтенберг рассказал, в чем ее особенность

Сделав это, мы дадим Украине то, в чем она нуждается

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил инициативу, предусматривающую одобрение пакета помощи Украине на пять лет вперед. По его словам, существует необходимость в более системном и надежном подходе, ведь добровольные инициативы каждой страны в отдельности не предсказуемы.

Надежность поддержки должна быть больше. Об этом генсек альянса сказал на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Телеграфа".

"В нашем предложении мы цель поддержать нашу помощь Украине и сделать ее более устойчивой. Сейчас мы обсуждаем пути закрепления этого в рамках НАТО. Чтобы сделать это (помощь — ред.) более предсказуемым, более надежным. Потому что мы твердо убеждены, что поддержка Украине должна меньше зависеть от краткосрочных добровольных предложений и больше зависеть от долгосрочных обязательств НАТО. Сделав это, мы дадим Украине то, в чем она нуждается, а это долгосрочная предполагаемая надежная поддержка", — сказал Столтенберг, удержавшись от других деталей предложения.

Он также отметил, что создание проекта долгосрочной надежной поддержки также пошлет сообщение Москве, что им не стоит ожидать, что эта война закончится для них победой. По словам генсека НАТО, более сильная поддержка Украины позволит закончить войну быстрее, ведь промедление с помощью имеет последствия на поле боя.

Он подчеркнул, что сейчас существует именно необходимость в создании более надежной закрепленной структуры, чтобы помощь поступала вовремя и в нужных объемах.

Ранее "Телеграф" писал, что НАТО также стремится получить контроль над форматом Рамштайн.