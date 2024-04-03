Защита от Трампа по полной? НАТО нашло способ, как еще усилить контроль над помощью Украины

Окончательное решение будет принято уже летом

В НАТО работают над идеей пятилетнего пакета помощи Украине на сумму до $100 млрд, который не будет зависеть от политических изменений стран Запада, в частности, речь идет и о победе Дональда Трампа в президентских выборах США. Однако НАТО также стремится получить контроль над форматом Рамштайн.

Об этом сообщило Politico, ссылаясь на трех европейских и одного американского чиновника. Известно, что на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе 3-4 апреля будет обсужден вопрос постепенного перехода Рамштайна подхода под контроль НАТО.

Окончательное решение может быть принято на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года.

Передача Рамштайна под контроль НАТО даст странам-членам Альянса больше рычагов влияния, если Дональд Трамп будет переизбран президентом и выступит против поставок оружия в Украину, пишет Politico.

"Подчинение этого проекта НАТО определенным образом изолирует его от президентства Трампа или даже от США, которые могут отвлечься на Китай и не справиться с этой задачей, или не справиться со своим собственным финансированием", — заявил Джим Таунсенд, бывший сотрудник Пентагона и НАТО.

Согласно данным издания, дискуссии о переходе группы под контроль НАТО проходят на высоком уровне, чтобы официально подтвердить поддержку Киева со стороны Европы и Альянса. Это сделает контактную группу устойчивой в будущем.

Заметим, что украинская оборонная контактная группа Рамштайн была создана весной 2022 года и находится под контролем Министерства обороны США.

Членами группы являются более 50 стран, а в ее рамках был создан ряд коалиций сил и средств для Украины. Среди них: коалиция воздушных сил, коалиция интегрированной ПВО и ПРО, коалиция артиллерии, коалиция бронетанковой техники и маневренности, коалиция морских способностей, ИТ-коалиция, коалиция разминирования, коалиция дронов.

Напомним, "Телеграф" спрашивал у военного аналитика Дмитрия Снегирева, сохранит ли НАТО свою оборонительную способность в случае выхода из Альянса США и как этот шаг повлияет на имидж американцев на континенте.