"Будущее зависит от Украины": Кулеба предположил, когда Россия может напасть на НАТО

Цель россиян – это даже не завоевание Украины, а восстановление границ как минимум Советского Союза

Российский террористический режим может напасть на НАТО в том случае, если будет считать, что не получит адекватного ответа на свои действия. Поэтому сейчас вопрос начала войны между НАТО и российскими террористами на самом деле решается в Украине.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Times of India во время визита в Индию. Кулеба отметил, что НАТО нужно преодолеть разногласия внутри, поскольку они могут стать лазейкой для россиян.

"Я не знаю когда, но Россия может напасть на НАТО при одном условии: если она придет к выводу, что ответ НАТО не будет адекватным. Россия сможет использовать разногласия внутри альянса, чтобы не получить немедленного и сокрушительного ответа от НАТО", – сказал он.

Украинский министр напомнил, что цель россиян – это даже не завоевание Украины, а восстановление границ как минимум Советского Союза. Для российского диктатора Владимира Путина распад СССР – это "величайшая геополитическая катастрофа ХХ века". Имперские амбиции российских террористов распространяются не только на Европу, но и на страны Центральной Азии – для россиян они всего лишь бывшие провинции империи.

"Следовательно, будущее российского империалистического проекта зависит от Украины. Когда Россия проиграет эту войну, ей придется принять новую политическую модель, не предусматривающую империалистическую экспансию. Если Россия не потерпит поражение в Украине, то Путин вдохновится своим успехом и двинется в страны НАТО", – резюмировал Кулеба.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда Россия может напасть на НАТО. Политолог озвучил термины и рассказал, чего хочет добиться Путин таким способом.

Кстати, сам российский диктатор Владимир Путин не исключает вероятность полномасштабного конфликта с НАТО. Он считает, что события могут развиться до третьей мировой войны.