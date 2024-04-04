Отмена статуса "ограниченно пригодный": в Минобороны дали разъяснения для людей, которые его имели

Закон вступит в силу через месяц

В четверг, 4 апреля, опубликован закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Он вступит в силу через месяц 5 мая. В законе говорится об отмене статуса для военнообязанных "ограниченно пригодный".

В Министерстве обороны Украины рассказали, что делать людям, которые его имели.

Отмечается, что отмена статуса ограниченно не означает автоматического перехода на статус подходящего или непригодного. Следовательно, граждане, признанные "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВЛК в течение девяти месяцев. А именно — до 4 февраля 2025 года.

Кроме того, правительство в течение трех месяцев должно обновить перечень заболеваний, определяющих непригодность к службе.

Только после повторной ВЛК военные, признанные непригодными, будут уволены со службы, а пригодные продолжат ее проходить.

Также известно, что военнообязанные, признанные непригодными, будут исключены из военного учета.

Ранее "Телеграф" писал, что 2 апреля президент Украины Владимир Зелинский подписал сразу несколько важных законопроектов по мобилизации. Подробнее о них вы можете прочесть в нашем материале.