Мобилизация по-новому: кому из студентов дадут отсрочку

Законопроект о мобилизации еще не принят во втором чтении и проходит редакцию в парламенте

В новом законопроекте относительно мобилизации, который подан в Верховную Раду 25 декабря, отменяется отсрочка для получателей второго высшего образования. При этом документ предусматривает право на отсрочку для некоторых категорий студентов.

В частности, ее будут иметь те, кто получает профессионально-техническое, профессиональное предвысшее и высшее образование. При этом студенты должны учиться на дневной или дуальной формах обучения.

В то же время для получения отсрочки необходимо, чтобы уровень образования, которое получает студент, был выше ранее полученного уровня образования (кроме аспирантов, которые получают уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта).

Как объяснял адвокат Богдан Переседа, например, уровень "магистра" не выше уровня "специалиста", они одинаковы в соответствии с положениями Закона Украины "О высшем образовании". Таким образом, те, кто решил получить диплом "магистра", имея при этом "специалиста" по той же специальности, может не рассчитывать на отсрочку. Кроме того, получение диплома бакалавра при наличии диплома "бакалавра" + "специалиста" по другой специальности также не может быть основанием для отсрочки. Ведь для нее, нужно "получать уровень образования, который выше ранее полученного по одной специальности (профессии)". То есть, получение второго высшего образования от мобилизации не спасет.

Отсрочку от мобилизации получат докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

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